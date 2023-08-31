Міністр закордонних справ (2014 – 2019) Павло Клімкін прокоментував 24 Каналу нове призначення. За його словами, для підтримки України стратегічно нічого не зміниться.

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"У нового міністра оборони багато особистих зв'язків [в Україні]. Я впевнений, що на стратегічному рівні нічого не зміниться", – зазначив Клімкін.

Як відомо, 25 серпня Шеппс відвідав Київ, де зустрівся з українськими міністрами та представниками енергетичної галузі. Він обговорив підтримку Великої Британії у відновленні нашої держави.

Крім того, Шеппс приєднався до програми "Оселя для України" і у квітні 2022 року прихистив сім'ю українських біженців.

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"Я вважаю, Бену багато за що маємо бути вдячні. Він вклався не тільки як політик, а й особистість. Він дійсно заслужив бути частинкою нашої історії", – переконаний Клімкін.

Так, у травні 2023 року Україна отримала 28 танків Challenger 2 від Британії. Крім того, саме Лондон першим ухвалив рішення про передання далекобійних ракет Storm Shadow. До того ж країна виявила лідерство в "коаліції винищувачів".

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