Среди жертв аварии с автобусом под Венецией уже идентифицировали 5 украинцев

В Венеции в Италии вечером 3 октября упал с моста автобус, перевозивший пассажиров. Вскоре стало известно, что в транспортном средстве погибло 5 украинских граждан.

Стоит отметить, что в настоящее время известно о 21 погибшем и 15 пострадавших людях. Среди них также есть и дети.

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Украинцы были среди пассажиров упавшего у Венеции автобуса

Префект Венеции Микеле Ди Бари рассказал, что официальное количество жертв аварии –. Кроме того, естьиз которых

По предварительным данным префектуры Венеции в автобусе, упавшем с моста в населенном пункте Местре и загоревшемся, была группа украинцев, а также граждан Германии, Франции и Хорватии.

Пока известно, что число погибших составило 21 человек, среди которых было двое детей и подросток. К тому же среди уже идентифицированных жертв – пятеро граждан Украины, немец и водитель итальянец.

Жуткая авария возле Венеции, где погибли украинцы / Фото Итальянских СМИ и очевидцев

Также журналисты рассказали о 18 пострадавших, среди которых было двое детей и двое подростков. Пятеро человек, получивших травмы, находятся в очень тяжелом состоянии.

Об этой аварии уже высказалась премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Она выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Мои глубокие соболезнования как мои личные, так и от всего правительства в связи с серьезной аварией, произошедшей в Местре. Наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями. Я нахожусь в тесном контакте с мэром Венеции Луиджи Бруньяро, чтобы следить за новостями об этой трагедии.

– сказала она.

Стоит отметить, что пожарным понадобились часы, чтобы достать тело из транспортного средства. На месте также находилось более 40 машин скорой помощи.

Что известно о трагедии с автобусом в Венеции