В Верховном суде начали процесс выражения недоверия своему председателю Князеву

Судьи Верховного суда инициировали выражение недоверия своему главе Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 миллиона долларов.

В настоящее время продолжается внеочередное заседание суда, о его результатах информирует 24 Канал. Из 168 судей, которые находятся за штатом в составе ВС, сегодня присутствует 142. Некоторые другие судьи в официальном отпуске, некоторые болеют.

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Секретарь заседания Дмитрий Луспенчик заявил, что судьи "шокированы" возможными коррупционными действиями его отдельных представителей и назвал это "черным днем в истории суда".

Заметьте, инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву. Представление подписало большинство судей, уже избран председатель оргкомитета.

Обратите внимание! Пока говорить о том, что Князеву уже выразили недоверие – неуместно, процесс начат, вскоре начнется голосование. Если весь пленум поддержит выражение недоверия Князеву, он потеряет должность главы ВС, но не судьи.

Процесс выражения недоверия начат

По состоянию на сегодняшний день собрали подписи относительно выражения недоверия – всего подписали представление 138 судей, вскоре состоится голосование.

Решение о выражении недоверия председателю ВС принимается тайным голосованием большинством голосов от состава пленума ВС.

Председателем оргкомитета избран Луспеник Дмитрий Дмитриевич, секретарь пленума Верховного Суда. Заместителем – судья Кассационного уголовного суда Антонюк Наталья Олеговна.

Тайное голосование

Об 16.00 судьи объявили перерыв, чтобы оформить бюллетени. После чего начнется тайное голосование по досрочному прекращению полномочия председателя Верховного Суда в результате недоверия.

По состоянию на 16.45 заседание снова продолжили – начато голосование.

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