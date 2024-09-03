В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров

Во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке 3 министров.

Ранее о соответствующих кадровых решениях писали СМИ, а также сообщал нардеп Ярослав Железняк. По словам последнего, ротации в Правительстве запланированы на 4 – 5 сентября, также они коснутся и Офиса президента.

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Увольнения в Кабмине

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления об отставке от:

Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

Министра юстиции Украины Дениса Малюськи,

Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Также поступило заявление об увольнении от Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Заявления на увольнение руководителей министерств: смотрите фото

Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что будет с министерствами дальше

Нардеп Ярослав Железняк пишет, что Малюська не получит должности после увольнения. Кроме этого депутат отмечает, что Минюст могут присоединить к портфелю вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Главой Минприроды, вероятно, станет Светлана Гринчук, которая сейчас занимает должность заместителя министра энергетики. Ранее она долгое время работала в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Железняк ожидает, что Александра Камышина ждет повышение, однако что будет дальше с Минстатегпромом – неизвестно.

Александр Камышин сообщил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде. Он отметил, что продолжит работать в оборонке, но в другой роли.

"По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все же", – добавил Железняк.

Ранее Ярослав Железняк предполагал, что в отставку, кроме вышеупомянутых министров, могут уйти глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Мининтеграции Ирина Верещук. Однако нардеп акцентировал на том, что решения не окончательные и могут измениться еще несколько раз.

Затем Рада назначит новых министров на свободные должности, также новых министров получат 6 министерств.