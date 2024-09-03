В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров
Во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке 3 министров.
Ранее о соответствующих кадровых решениях писали СМИ, а также сообщал нардеп Ярослав Железняк. По словам последнего, ротации в Правительстве запланированы на 4 – 5 сентября, также они коснутся и Офиса президента.
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Увольнения в Кабмине
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления об отставке от:
- Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.
- Министра юстиции Украины Дениса Малюськи,
- Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.
Также поступило заявление об увольнении от Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
Заявления на увольнение руководителей министерств: смотрите фото
Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.
Что будет с министерствами дальше
Нардеп Ярослав Железняк пишет, что Малюська не получит должности после увольнения. Кроме этого депутат отмечает, что Минюст могут присоединить к портфелю вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Главой Минприроды, вероятно, станет Светлана Гринчук, которая сейчас занимает должность заместителя министра энергетики. Ранее она долгое время работала в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Железняк ожидает, что Александра Камышина ждет повышение, однако что будет дальше с Минстатегпромом – неизвестно.
Александр Камышин сообщил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде. Он отметил, что продолжит работать в оборонке, но в другой роли.
"По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все же", – добавил Железняк.
Ранее Ярослав Железняк предполагал, что в отставку, кроме вышеупомянутых министров, могут уйти глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Мининтеграции Ирина Верещук. Однако нардеп акцентировал на том, что решения не окончательные и могут измениться еще несколько раз.
Затем Рада назначит новых министров на свободные должности, также новых министров получат 6 министерств.