В Виннице мужчина с ножом напал на попа московского патриархата

В Виннице сразу в церкви мужчина напал на протоиерея Антония Ковтонюка. Нападение произошло в храме в честь Покрова Божией Матери, принадлежащего УПЦ МП.

По данным церкви московского патриархата, инцидент произошел утром 2 января. Предварительно известно, что злоумышленник порезал священнику горло.

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Что известно о нападении на отца московского патриархата

В церкви сообщили, что нападающим оказался неизвестный мужчина, который вошел в храм и стал все переворачивать. В то время в церкви был поп Антоний Ковтонюк.

Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло,

– рассказали в винницкой церкви московского патриархата.

Добавили, что на место преступления прибыла полиция, однако злоумышленник не захотел подчиниться им. Поэтому полицейские ранили нападающего в ногу и задержали.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы", – сообщили в церкви.

В Виннице напали на попа московского патриархата / Фото Винницкой Епархии УПЦ МП

По данным Винница.info, полиция Винницкой области подтвердила, что задержала мужчину, который напал на священника с ножом. Они объяснили, что устанавливают обстоятельства преступления.

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