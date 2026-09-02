В Виннице произошел взрыв, – мэр городв

Россия продолжает запускать беспилотники по украинским городам. Вечером 2 сентября враг совершил атаку на Винницу.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов в собственных соцсетях.

Что известно о российской атаке?

В среду, 2 сентября, в 18.46 в Винницком районе объявили воздушную тревогу. В 19.02 в Воздушных силах писали, что над городом летит реактивный БпЛА.

Около 19:08 в Виннице раздались взрывы.

Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото и видео, которые могут содержать информацию о месте взрыва или работе сил обороны,

– заявил Моргунов.

Он призвал следить исключительно за официальными сообщениями. По состоянию на 19.21 угроза для города сохраняется.

Глава местной областной государственной администрации Наталья Заболотная сообщила, что в результате атаки в Винницкой области, вероятно, упали обломки БпЛА. Она отметила, что по состоянию на 19:28 известно о 2 раненых. Им оказывают необходимую помощь.

На место происшествия отправились соответствующие службы.

Россия утром 2 сентября атаковала дронами Национальный университет пищевых технологий в Киеве. Корпуса учебного заведения потерпели значительные разрушения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью того же дня россияне атаковали Одессу. По состоянию на утро известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Два человека госпитализированы.