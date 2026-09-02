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24 Канал Главные новости В Виннице произошел взрыв, – мэр городв
2 сентября, 19:17
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Обновлено - 19:48, 2 сентября

В Виннице произошел взрыв, – мэр городв

Даниил Жоров

Россия продолжает запускать беспилотники по украинским городам. Вечером 2 сентября враг совершил атаку на Винницу.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов в собственных соцсетях

Что известно о российской атаке? 

В среду, 2 сентября, в 18.46 в Винницком районе объявили воздушную тревогу. В 19.02 в Воздушных силах писали, что над городом летит реактивный БпЛА. 

Около 19:08 в Виннице раздались взрывы. 

Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото и видео, которые могут содержать информацию о месте взрыва или работе сил обороны, 
– заявил Моргунов. 

Он призвал следить исключительно за официальными сообщениями. По состоянию на 19.21 угроза для города сохраняется.

Глава местной областной государственной администрации Наталья Заболотная сообщила, что в результате атаки в Винницкой области, вероятно, упали обломки БпЛА. Она отметила, что по состоянию на 19:28 известно о 2 раненых. Им оказывают необходимую помощь. 

На место происшествия отправились соответствующие службы. 

Россия утром 2 сентября атаковала дронами Национальный университет пищевых технологий в Киеве. Корпуса учебного заведения потерпели значительные разрушения. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Ночью того же дня россияне атаковали Одессу. По состоянию на утро известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Два человека госпитализированы.

Связанные темы:

Война России с Украиной Винница
Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ