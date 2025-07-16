В Виннице слышны взрывы – ряд БпЛА движутся на Запад

Беспилотники врага залетели в Винницкую область ночью 16 июля. В Виннице услышали взрывы.

Об этом информировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно об атаке БпЛА на Винницу 16 июля?

Воздушную тревогу в Винницкой области объявили ночью 16 июля в 01:27. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных дронов.

Около 3 часов утра в регион залетели очередные беспилотники российской армии. Местные жители и средства массовой информации сообщили в социальных сетях, что в регионе слышны взрывы.

Мониторы фиксировали ряд БпЛА врага, что двигались на Запад. Также Воздушные силы информировали о наличии дронов над Винницкой областью.

Всего этой ночью оккупанты запустили много целей. О взрывах и работе ПВО поступали сообщения из Одесской области и Кривого Рога. Этот город атаковали особенно агрессивно – оттуда писали о более чем десятке прилетов.

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