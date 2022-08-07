В Виннице сообщают о звуках взрывов: в мэрии рассказали подробности
Источник:Винницкий городской совет
Жители Винницы вечером 7 августа сообщили в соцсетях, что в городе раздались звуки, похожие на взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
В Винницком городском совете написали, что на территории областного центра чрезвычайных происшествий не было. Поэтому призвали ждать более подробную официальную информацию и не покидать свои укрытия до отбоя тревоги. Сирены начали гудеть в регионе буквально за 3 минуты до того, как раздались взрывы, а в 20 часов объявили всеукраинскую воздушную тревогу.
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Также сообщают о взрывах в 2 других городах
Винничина "покраснела" на карте тревог в 19:45. Также пишут о звуках взрывов в Кременчуге и Кропивницком. Ни в Полтавской, ни в Кировоградской области на тот момент еще не объявляли тревогу. Позже отреагировал на сообщения в сети мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте официальную уточненную информацию,
– написал Малецкий.
Утром глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что в области будут раздаваться взрывы. Однако это обусловлено тем, что на территории Гребенковской общины проводятся учебные стрельбы.
Что известно об обстреле Винницы 14 июля
- Российские войска в тот день ударили по центру города. Они запустили туда сразу 7 ракет, из которых 4 смогли сбить системы противовоздушной обороны. Это были ракеты типа "Калибр", выпущенные с территории временно оккупированного Крыма.
- Боеприпасы попали сразу в три здания – медицинский центр, Дом офицеров и дом быта "Юбилейный". Поэтому там было много разрушений, и начался масштабный пожар.
- По состоянию на 7 августа уже известно о 27 погибших в результате этого террористического акта, совершенного россией. Последняя жертва погибла в больнице в начале месяца. Это был невролог Павел Ковальчук, который получил многочисленные ожоги.
- Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов информировал, что представители посольств Швейцарии и Израиля присоединятся к восстановлению винницкого Дома Офицеров.
Важно – момент после ракетного удара по Виннице 14 июля: смотрите видео