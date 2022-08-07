В Виннице сообщают о звуках взрывов: в мэрии рассказали подробности

Жители Винницы вечером 7 августа сообщили в соцсетях, что в городе раздались звуки, похожие на взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

В Винницком городском совете написали, что на территории областного центра чрезвычайных происшествий не было. Поэтому призвали ждать более подробную официальную информацию и не покидать свои укрытия до отбоя тревоги. Сирены начали гудеть в регионе буквально за 3 минуты до того, как раздались взрывы, а в 20 часов объявили всеукраинскую воздушную тревогу.

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Винничина "покраснела" на карте тревог в 19:45. Также пишут о звуках взрывов в Кременчуге и Кропивницком. Ни в Полтавской, ни в Кировоградской области на тот момент еще не объявляли тревогу. Позже отреагировал на сообщения в сети мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте официальную уточненную информацию,

– написал Малецкий.

Утром глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что в области будут раздаваться взрывы. Однако это обусловлено тем, что на территории Гребенковской общины проводятся учебные стрельбы.

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