Под запретом музыка, книги, фильмы: в Виннице ввели мораторий на русскоязычные продукты

В Винницкой области ввели в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Речь идет о запрете музыки, книг, телепрограмм, спектаклей, фильмов и сериалов российского производства и на русском языке.

Соответствующее решение приняла Винницкий городской совет на заседании сессии. Мораторий распространяется на территорию Винницкой общины.

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Запрет распространяется на использование русскоязычных культурных продуктов на улицах и в общественном пространстве города. В горсовете также отметили, что важное решение было принято в символический день – День украинской письменности и языка.

Символично, что это решение сессия приняла 27 октября – в День украинской письменности и языка. В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: речь имеет значение,

– заявил городской голова Винницы.

Дискуссии по языку на фронте

Многие дискуссии в сети возникают из-за общения украинских защитников на русском языке. Так, военнослужащая и поэтесса Ярина Черногуз заявила, что бойцы на фронте могут общаться на том языке, на котором они хотят. Она подчеркнула, что очень глупо обвинять защитников в том, что они говорят по-русски. Ярина подчеркнула, что на передовой воины не решают языковой вопрос, а защищают страну от врага.

"Это – очень безответственно так говорить. Потому что военные, которые пришли воевать за Украину, могут разговаривать на каком захотят языке. Там считать, кто на каком языке говорит, – вообще некорректно. Среди военных – очень много украиноязычных. Много таких, которые хотят, чтобы их дети росли украиноязычными. Но когда мы уже туда пришли, язык роли большой не играет. Сегодня ты есть, завтра тебя нет", – выразила свое мнение Ярина Черногуз.

Военный Павел Вышебаба подчеркнул, что спекулирования по русскому языку на фронте неуместны. Он заявил, что бойцам главное эффективно выполнять задачи, а не решать проблемы с языком.

"Военнослужащие, прежде всего, должны эффективно выполнять свои задачи. Если у них проблемы с языком или если им сложно общаться на украинском, то никто не будет их за это носом тыкать. Общайтесь на другом языке", – заявил военный.