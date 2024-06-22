В Винницкой области раздался звук взрыва

В Винницкой области ночью 22 июня был слышен звук взрыва. Это произошло во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки со стороны России.

Звук взрыва в Винницкой области был слышен около четырех часов утра. Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о группе ракет в Винницкой области.

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В Винницкой области фиксировали группу ракет

Военные предупреждали, что ракеты направляются в направлении Винницы. Пока нет официальной информации о звуках взрывов, которые были слышны в Винницкой области.