Звук вибуху на Вінниччині було чутно близько четвертої години ранку. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про групу ракет на Вінниччині.

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На Вінниччині фіксували групу ракет

Військові попереджали, що ракети прямують в напрямку Вінниці. Наразі немає офіційної інформації про звуки вибухів, що було чутно у Вінницькій області.

Зазначимо, що російські військові пізно ввечері 21 червня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95. Ці літаки здатні нести смертоносні крилаті ракети Х-101.

Саме цими ракетами окупанти вкотре атакували Україну вночі 22 червня. Під час атаки ракети росіян заходили у повітряний простір України з півночі та півдня кількома групами.

Крім цього, протягом ночі російські військові атакували Україну "Шахедами". Окупанти спрямували ударні дрони на кілька регіонів, зокрема – Луцьк.