Кому и для чего выдают повестки: объяснение винницкого ТЦК

В Украине активно продолжается мобилизация, которая предусматривает вручение повесток мужчинам призывного возраста. Повестка прежде всего предусматривает оповещение военнообязанного явиться в военкомат для уточнения данных и только тогда возможную мобилизацию.

В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки опубликовали актуальное разъяснение о видах повесток и порядке их вручения.

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Не все знают, что повестка еще не означает автоматическое направление в воинскую часть, поэтому многие впадают в абсолютно безосновательную панику. Следует понимать, что вручение повестки означает, что человек обязан явиться в ТЦК для уточнения своих военно-учетных данных.

– говорится в сообщении.

Виды повесток:

для уточнения учетных данных

для прохождения военно-врачебной комиссии

для отправки в воинскую часть

Что важно помнить

В Винницком ТЦК напомнили, что все военнообязанные граждане должны состоять на учете в ТЦК и СП по месту жительства. В случае, если военнообязанный сменил место жительства, он должен стать на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.

Если же нужно проверить или обновить свои данные, это можно сделать по личному обращению в соответствующий Территориальный центр комплектования.

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Актуально о мобилизации в Украине

В Украине продолжается мобилизационная реформа. Проекты, направленные на изменение подходов к мобилизации в первом чтении должны рассмотреть 10 – 12 января. Однако их будут дорабатывать.

Некоторые предложения спровоцировали острые дискуссии в обществе и среди нардепов. Уже понятно, что некоторые даже невозможно внедрить на законодательном уровне. Например, в НБУ подчеркнули, что согласно законодательству финансово ограничить уклоняющихся от мобилизации в Украине лиц невозможно.

Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался по поводу идеи бронирования за высокие налоги. Он отметил, что не видел ни в одной стране успешной реализации этой идеи.