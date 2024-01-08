У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки опублікували актуальне роз'яснення щодо видів повісток і порядку їх вручення.
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Не всі знають, що повістка ще не означає автоматичне скерування до військової частини, тому багато хто впадає в абсолютно безпідставну паніку. Варто розуміти що вручення повістки означає, що людина зобов'язана з'явитись до ТЦК для уточнення своїх військово-облікових даних,
– ідеться у повідомленні.
Види повісток:
- для уточнення облікових даних
- для проходження військово-лікарської комісії
- для відправки у військову частину
Що важливо пам'ятати
У Вінницькому ТЦК нагадали, що всі військовозобов'язані громадяни мають перебувати на обліку в ТЦК та СП за місцем проживання. У випадку, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання, він повинен стати на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.
Якщо ж потрібно перевірити чи поновити свої дані, це можна зробити за особистим зверненням до відповідного Територіального центру комплектування.
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Актуально про мобілізацію в Україні
Наразі в Україні триває мобілізаційна реформа. Проєкти, які мають на меті змінити підходи до мобілізації у першому читанні мають розглянути 10 – 12 січня. Однак їх будуть доопрацьовувати.
Адже деякі пропозиції спровокували гострі дискусії у суспільстві та серед нардепів. Уже зрозуміло, що деякі з них навіть неможливо впровадити на законодавчому рівні. Наприклад, у НБУ наголосили, що відповідно до законодавства фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, неможливо.
Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо ідеї бронювання за високі податки. Він зауважив, що не бачив в жодній країні успішної реалізації цієї ідеї.