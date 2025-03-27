Не отказываемся от своих планов, – в ВМС заинтриговали новой попыткой удара по Крымскому мосту

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к очередной попытке уничтожения Крымского моста. Это будет уже третья атака на это стратегическое сооружение.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире 24 Канала отметил, что Россия максимально укрепила систему защиты Крымского моста. Он защищен комплексно – как средствами ПВО, так и заграждениями. В частности, с южной стороны моста установлено два ряда соответствующих заграждений.

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"Однако это было сказано в контексте того, что и мы, и россияне не отказались от своих планов. Президент Украины Владимир Зеленский в свое время заявил, что это сооружение лишнее", – отметил Дмитрий Плетенчук.

Будет ли новая атака на мост

Он добавил, что никто из представителей Военно-Морских Сил или руководства Украины публично не отказывался от этих слов. Поэтому от плана уничтожения Керченского моста в Украине не отказываются.

Напоминаем, что 8 октября 2022 года состоялась первая атака на Крымский мост. Тогда на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. 17 июля 2023 года Служба безопасности Украины и Военно-Морские Силы ВСУ атаковали мост с помощью морских дронов Sea Baby, разрушив одну секцию моста и повредив другую.

К слову, США рассматривают возможность признания Крыма российским. Впрочем, во время разговора с Владимиром Зеленским Трамп не поднимал вопрос того, кому принадлежит Крым.