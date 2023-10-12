В ВМС подтвердили повреждение российского корабля "Павел Державин"

Вблизи Севастополя был поврежден очередной русский корабль. На этот раз повреждения получил патрульный корабль окупантов "Павел Державин".

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что российский корабль "Павел Державин" был поврежден накануне вблизи Севастополя.

Смотрите также В Севастополе мог взорваться корабль России "Павел Державин": что говорят в ВСУ

Российский корабль был поврежден 11 октября

Плетенчук добавил, что пока он не может рассказать всех деталей относительно этого инцидента.

Я не могу вам предоставить никакой информации относительно обстоятельств этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть,

– заявил представитель ВМС.

Он уточнил, что этот корабль принадлежит флоту России, хотя ранее и Украина имела судно с таким названием.

"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", – сказал он

Повреждение корабля "Павел Державин": детали

В сети появилась информация, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Около 10 часов утра был слышен звук взрыва.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что, по предварительным данным, корабль действительно подорвался на мине.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в ВСУ уточняют, правда ли это, однако отметила, что "все может быть".

Украина обезвреживает Черноморский флот России: детали