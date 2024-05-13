Не дали забрать бабушку: в Волчанске снайперы обстреляли эвакуационное авто полиции

Оккупанты в очередной раз подтвердили, что они пренебрегают всеми законами войны и нормами морали. В окрестностях Волчанска враг накрыл огнем машину полицейских.

Россияне давят на Харьковщине, пытаясь захватить побольше территории. Они загнали в подвал жителей Волчанской общины и держат их в плену. Люди, которым удалось сбежать, говорят: их заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

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Что известно об обстреле автомобиля полиции в Волчанске

Мы заехали на улицу, откуда надо было забрать граждан, услышали выстрелы в свою сторону с окраин Волчанска. Было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также в пассажирские окна и двери. Когда мы повернули, то нам пробили колесо и вслед также стреляли,

– вспомнил начальник отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции Максим Стецына.

Пострадал бронированный внедорожник Toyota Hilux. Его полгода назад правоохранителям Харьковщины предоставило правительство США. К счастью, трое полицейских выжили – буквально чудом, говорит начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Следователи полиции утром поехали по адресу, чтобы эвакуировать пожилую женщину и других, которые просили о помощи. Россияне ударили по машине – по кузову есть более десяти попаданий.

Страшные детали атаки

Обстрел начался, когда правоохранители подъехали под дом. От пуль, летевших в авто, поднялся ветер. Вражеский снайпер работал с территории заброшенной фабрики и выстрелил прямо в лобовое стекло.

Остановиться и забрать бабушку россияне не дали, поэтому копы были вынуждены поехать дальше на скорости. Но это было только начало.

"Расстреливали из автоматов, пулеметов. С обеих сторон улицы, по которой мы ехали. Россияне засели в домах и оттуда стреляли. Я почувствовал, что пробито колесо, но останавливаться было нельзя", – рассказал один из правоохранителей.

Полицейские смогли выехать за пределы города и только там уже достали запаску. Обстрелянное авто продолжает работать как эвакуационное.

В Волчанске очень опасно, полиция призывает волонтеров не ездить туда

С десятого мая все наши полицейские каждый день, под обстрелами, ездят на эвакуацию и вывозят людей с приграничных территорий, фиксируют военные преступления. Но сейчас на Волчанском направлении и в самом городе крайне опасно. Я настоятельно не рекомендую ездить туда ни волонтерам, ни остальным гражданам. Враг ведет огонь на поражение,

– подчеркнул Болвинов.

В полиции напомнили: по вопросам эвакуации из Харьковской области можно обратиться на горячую линию по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции 102 или в ближайшие отделения полиции в регионе.