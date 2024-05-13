Росіяни тиснуть на Харківщині, намагаючися захопити побільше території. Вони запроторили до підвалу жителів Вовчанської громади і тримають їх у полоні. Люди, яким вдалося утекти, говорять: їх змушували надавати окупантам медичну допомогу.

До теми Люди кричать, неподалік вже чути автоматні черги: жахливі деталі евакуації з Вовчанська

Що відомо про обстріл автівки поліції у Вовчанську

Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. Було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також у пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і услід також стріляли,

– пригадав начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Постраждав броньований позашляховик Toyota Hilux. Його пів року тому правоохоронцям Харківщини надав уряд США. На щастя, троє поліцейських вижили – буквально дивом, каже начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчі поліції зранку поїхали за адресою, щоб евакуювати літню жінку та інших, які просили про допомогу. Росіяни вгатили по машині – по кузову є понад десять влучань.

Страшні деталі атаки

Обстріл розпочався, коли правоохоронці під'їхали під будинок. Від куль, що цілили в авто, піднявся вітер. Ворожий снайпер працював із території закинутої фабрики та вистрілив просто у лобове скло.

Зупинитися та забрати бабусю росіяни не дали, тож копи були змушені поїхати далі на швидкості. Та це був тільки початок.

"Розстрілювали з автоматів, кулеметів. З обох боків вулиці, якою ми їхали. Росіяни засіли в будинках і звідти стріляли. Я відчув, що пробито колесо, але зупинятися було не можна", – розповів один із правоохоронців.

Поліцейські змогли виїхати за межі міста і тільки там уже дістали запаску. Обстріляне авто продовжує працювати як евакуаційне.

У Вовчанську дуже небезпечно, поліція закликає волонтерів не їздити туди

Від десятого травня всі наші поліцейські кожного дня, під обстрілами, їздять на евакуацію та вивозять людей з прикордонних територій, фіксують воєнні злочини. Але зараз на Вовчанському напрямку та в самому місті вкрай небезпечно. Я наполегливо не рекомендую їздити туди ані волонтерам, ані решті громадян. Ворог веде вогонь на ураження,

– підкреслив Болвінов.

Важливо! У поліції нагадали: з питань евакуації із Харківської області можна звернутися на гарячу лінію за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції у регіоні.