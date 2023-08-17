В российском Волгограде произошел пожар на заводе "Красный Октябрь"
Утром 17 августа в Волгограде произошел пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь". На территории предприятия занялось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.
Российские СМИ сообщают, что погасить пламя пытались 5 пожарных машин и десятки чрезвычайных ситуаций. По состоянию на данный момент пожар потушили.
Смотрите также Взрыв на АЗС в Махачкале могла вызвать не долетевшая до Украины российская ракета – СМИ
В российском Волгограде очередной пожар: видео
Причина пожара
В пресс-службе завода и российском МЧС заявили, что причины пожара устанавливаются. Также убеждают, что погибших и пострадавших нет в результате возгорания.
Тушение пожара происходило с помощью пенообразователя. Сотрудники МЧС, работавшие в непосредственной близости у костра возгорания, одели теплоотражающие костюмы.
Тушение пожара не было легким:
Очевидцы рассказали, что на месте происшествия поднимается огромный столб огня и дыма.
Пожар был виден издали через столб дыма:
Пожары в России довольно частое явление
- Происшествия, возгорания, взрывы, масштабные пожары происходят как в приграничных областях, так и в отдаленных регионах, и в столице страны-агрессора.
- Да, в городе Раменское Московской области 13 августа вспыхнули склады : огонь охватил 2700 квадратных метров
- А 11 августа в Калуге разгорелся пожар на электрической подстанции. Населённые пункты, присоединенные к ней, остались без света.