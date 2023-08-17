В российском Волгограде произошел пожар на заводе "Красный Октябрь"

Утром 17 августа в Волгограде произошел пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь". На территории предприятия занялось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.

Российские СМИ сообщают, что погасить пламя пытались 5 пожарных машин и десятки чрезвычайных ситуаций. По состоянию на данный момент пожар потушили.

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В российском Волгограде очередной пожар: видео

Причина пожара

В пресс-службе завода и российском МЧС заявили, что причины пожара устанавливаются. Также убеждают, что погибших и пострадавших нет в результате возгорания.

Тушение пожара происходило с помощью пенообразователя. Сотрудники МЧС, работавшие в непосредственной близости у костра возгорания, одели теплоотражающие костюмы.

Тушение пожара не было легким:

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия поднимается огромный столб огня и дыма.

Пожар был виден издали через столб дыма:

Пожары в России довольно частое явление