Російські ЗМІ повідомляють, що загасити полум'я намагалися 5 пожежних машин та десятки надзвичайників. Станом на зараз пожежу загасили.
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Причина пожежі
У пресслужбі заводу та російському МНС заявили, що причини пожежі встановлюються. Також переконують, що загиблих та постраждалих немає внаслідок займання немає.
Гасіння пожежі відбувалось за допомогою піноутворювача. Співробітники МНС, які працювали у безпосередній близькості біля вогнища займання, одягли тепловідбивні костюми.
Гасіння пожежі не було легким:
Очевидці розповіли, що на місці події піднімається величезний стовп вогню та диму.
Пожежу було видно здалеку через стовп диму:
Пожежі в Росії досить часте явище
- Надзвичайні події, займання, вибухи, масштабні пожежі стаються як у прикордонних областях, так і у віддалених регіонах, і в столиці країни-агресора.
- Так, у місті Раменське Московської області 13 серпня спалахнули склади: вогонь охопив 2700 квадратних метрів.
- А 11 серпня в Калузі спалахнула пожежа на електричній підстанції. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без світла.