Російські ЗМІ повідомляють, що загасити полум'я намагалися 5 пожежних машин та десятки надзвичайників. Станом на зараз пожежу загасили.

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Причина пожежі

У пресслужбі заводу та російському МНС заявили, що причини пожежі встановлюються. Також переконують, що загиблих та постраждалих немає внаслідок займання немає.

Гасіння пожежі відбувалось за допомогою піноутворювача. Співробітники МНС, які працювали у безпосередній близькості біля вогнища займання, одягли тепловідбивні костюми.

Гасіння пожежі не було легким:

Очевидці розповіли, що на місці події піднімається величезний стовп вогню та диму.

Пожежу було видно здалеку через стовп диму:

Пожежі в Росії досить часте явище