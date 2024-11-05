Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

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Подросток стрелял из ружья по бездомному животному

В полиции указали, что 4 ноября во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором несовершеннолетний парень стреляет из пневматического ружья по бездомной собаке.

Работники отделения №2 (Вольнянск) Запорожского райуправления полиции установили личность "стрелка" – им оказался ученик 9 класса местной школы,

– говорится в сообщении.

Указывается, что сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 299 УК – Жестокое обращение с животными.

Правоохранители добавили, что с несовершеннолетним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские. Непосредственно на родителей составлен протокол на основании статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КоАП.