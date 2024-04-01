В Воронеже прогремел взрыв в кафе: в заведение могли бросить гранату
В российском Воронеже прогремел взрыв в кафе. Правоохранители заявляют, что злоумышленник мог бросить гранату внутрь здания.
Об этом пишут российские телеграм-каналы. О жертвах и пострадавших в результате взрыва не сообщали, передает 24 Канал.
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"Взрывное" кафе в Воронеже
Как утверждают в сети, около 03:00 1 апреля в воронежском кафе "Чайхана Восточный" прогремел взрыв. В результате этого вылетели окна.
Правоохранители утверждают, что неизвестный мог бросить гранату в здание кафе, которое расположено на улице Ленина. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В то же время российская полиция предполагает, что причиной взрыва мог стать конфликт между владельцами заведений. Местные утверждают, мол владелец "Чайханы" имел конфликты с владельцами других заведений, поэтому кто-то мог отомстить.
Другая же версия российских правоохранителей – кто-то бросил гранату в кафе из "хулиганских побуждений".
Кафе в Воронеже после взрыва: смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
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