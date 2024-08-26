В воздухе 6 самолетов Ту-22М3, - Воздушные силы

Утром 26 августа Воздушные силы проинформировали о взлете 6 самолетов Ту-22М3. Они могут запускать ракеты по Украине.

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Россия атакует Украину

Утром 26 августа стало известно о том, что Россия подняла в воздух различные виды вооружения. В частности, по состоянию на 7:50 в воздушном пространстве ударные дроны типа "Шахед" и ракеты.

Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграмме.

Также известно о пусках ракет типа "Калибр". Последний раз россияне применяли их 8 июля во время комбинированной атаки. В частности атаковали Киев. В то же время стоит помнить, что наши силы ПВО успешно работают по этим целям.

24 Канал призывает не игнорировать воздушную тревогу. Помните, что нужно спуститься в ближайшее укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.