В Воздушных силах объяснили последнюю нетипичную тревогу в Украине

В большинстве регионов Украины 13 марта около 13:30 объявляли воздушную тревогу. Тревогу вызвала активность стратегической и тактической авиации врага.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории России взлетали Ту-160, МиГ-31БМ и Ту-22м3. Сообщается, что взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 были зафиксированы с аэродрома Энгельс Саратовской области.

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Кроме того, наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, которая не может быть носителем аэробалистических ракет "Кинжал") в Курскую область. Ракеты "Кинжал" способны нести самолеты МиГ-31К.

Также дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении. В Брянской области и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

Что известно о тревоге в Украине

Во время предыдущей воздушной тревоги глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сирены. Отметим, что в Киеве и еще нескольких областях дважды в день объявляли воздушную тревогу.

В ОК "Юг" информировали, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Там не исключали активность вражеских разведывательных БПЛА.

В то же время спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщал, что в Черное море уже выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Поэтому в Украине высока угроза нанесения ракетного удара.

Утром 13 марта в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины информировали, что уровень ракетной угрозы остается высоким по всей территории Украины.

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