У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про те, що на території Росії злітали Ту-160, МіГ-31БМ та Ту-22м3. Повідомляється, що зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 було зафіксовано з аеродрому Енгельс Саратовської області.

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Крім того, спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджаал") у Курську область. Ракети "Кинджал" здатні нести літаки МіГ-31К.

Також дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку. Водночас у Брянській області та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.

Що відомо про тривогу в Україні

Під час попередньої повітряної тривоги очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сирени. Зазначимо, що в Києві та ще декількох областях двічі за день оголошували повітряну тривогу.

В ОК "Південь" інформували, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Там не виключали активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Водночас спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомляв, що в Чорне море вже виведено 2 надводних ракетоносії, які споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Через це в Україні є висока загроза завдання ракетного удару.

У Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 13 березня інформували, що рівень ракетної загрози залишається високим по всій території України.

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