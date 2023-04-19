В Воздушных силах объяснили "затишье" с массированными атаками России

Уже больше месяца Украина не подвергалась массированным ракетным атакам со стороны врага. Более того, стратегическая авиация оккупантов сейчас рассредоточена на разных аэродромах.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Юрий Игнат отметил, что враг рассредоточил свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после взрывов, которые там произошли.

Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракет было уничтожено, плюс считаем те, что попали. То есть имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре,

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

По его словам, враг перешел на более бюджетный вариант для атак – управляемые авиабомбы. Положение дел у врага сегодня таково: оккупанты вынуждены доставать все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы.

В то же время, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов пояснил, что на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв ракет в среднесрочной перспективе.

"Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", – рассказал бригадный генерал.

Враг может ударить на майские праздники

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Кремль может атаковать Украину во время майских праздников.

Она отметила, что нынешнее затишье на Юге страны связано, в том числе, и с нехваткой ракет "Калибр" у россиян. В частности, использование "Калибров" врагом маловероятно, ведь у оккупантов этих ракет осталось мало, однако Россия может наносить ими точечные удары по важным объектам.

Добавим, что в ночь на 19 апреля враг ударил по Одесщине иранскими дронами. К сожалению, не обошлось без прилетов. Оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар, который спасательные службы оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.