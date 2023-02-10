В Воздушных силах предположили, зачем Россия запускала ракеты через страну НАТО

Российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Однако в этот раз они сделали это очень вероломно – запустили две ракеты через территорию Молдовы и Румынии.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он предположил, почему российские захватчики запустили ракеты через Молдову и Румынию, которая находится в НАТО.

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Это – первый такой прецедент

Игнат подчеркнул, что российские захватчики впервые за все время с начала полномасштабной войны допустили пролет ракет над территорией страны-члена НАТО. Раньше были случаи с Молдовой. В этот раз ракеты летели через Молдову и Румынию.

Это уже не шутки, первый такой прецедент. Они залетели на территорию Молдовы через Одесскую область. Радиолокационно наблюдалось две ракеты "Калибр". Они пересекли воздушное пространство Молдовы с Румынией, оттуда вернулись на территорию Украины в Черновицкую область,

– заметил Игнат.

Он подчеркнул, что Россия находится в ужасной ситуации. Но все равно пытается усугубить собственное положение. По его словам, действительно странно, зачем Россия проложила путь ракеты через Румынию.

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Игнат предполагает, что таким образом оккупанты хотят проверить реакцию стран-членов НАТО.

Понятно, не укладывается в голове, зачем они через Румынию проложили маршрут. Возможно, они хотят увидеть, как НАТО будет реагировать. Насколько страны НАТО готовы идти на уступки России по определенным вопросам. Тут следует взглянуть сейчас на реакцию мира, политических лидеров, самой Румынии. Тогда будем иметь полную картинку всего произошедшего,

– подчеркнул Игнат.

По его мнению, мир должен отреагировать на столь наглые действия России. Не стоит забывать, что в Средиземном море также находятся российские корабли-носители ракет "Калибр". Следует реагировать на столь ужасные поступки от России.

Очевидно, что такие действия создают угрозу гражданам самой Румынии и других государств. Поэтому нужно принимать соответствующие меры. А именно – усиливать украинскую ПВО.

"Лучшие меры – усиливать Украину теми средствами ПВО, которые обещали на недавнем "Рамштайне". Еще лучше – если они поступят быстрее. ПВО работает эффективно. А с получением дополнительных IRIS-T, NASAMS, Crotale, Patriot, SAMP-T россияне поймут, что бить по критической инфраструктуре нет смысла", – подчеркнул Игнат.

Ракеты летели через Молдову и Румынию

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о наглом поступке оккупантов во время ракетных обстрелов 10 февраля. В 10:18 две ракеты "Калибр" пересекли воздушное пространство Молдовы, а уже в 10:33 вошли на территорию Румынию, откуда полетели в Украину.

В Минобороны Молдовы подтвердили факт, что российские ракеты залетели в их воздушное пространство. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску срочно вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова в связи с инцидентом.

В то же время в Минобороны Румынии заявили, что российская ракета не проникала в их воздушное пространство. Ее зафиксировали в 35 километрах от границы с Румынией.

В Воздушных силах пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, их могло быть 2, говорится о ракетах типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы для нанесения ударов по Западу Украины.