В Воздушных силах рассказали, чем Россия атаковала Украину 17 ноября

Россияне снова устроили массированное ракетное нападение на территорию Украины 17 ноября. Враг обстреливает критическую инфраструктуру государства разными видами оружия.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Чем именно оккупанты били по критической инфраструктуре на этот раз, читайте дальше.

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Каким оружием враг обстрелял страну 17 ноября

Уже традиционно оккупанты использовали советские зенитно-ракетные системы С-300 для атаки территории Украины. Заметим, что враги регулярно используют эти ракеты в прифронтовых зонах, говорит Юрий Игнат.

Чем еще атаковали россияне:

реактивными системам и залпового огня;

и залпового огня; крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области;

из самолетов Ту-95 и из Ростовской области; иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136, которые, вероятно, летели из Курской области в Беларуси;

типа Shahed-136, которые, вероятно, летели из Курской области в Беларуси; ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Представитель командования Воздушных сил добавил, что пока неизвестно точное количество выпущенных ракет. Однако пусков было точно не менее 10-ти.

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Угрожает ли регионам Украины блекаут

Мощные нападения россиян на энергетическую систему страны спровоцировали проблемы со снабжением электроэнергией во всех регионах. Возможен ли в Украине региональный блекаут, рассказал эксперт.

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков утверждает, что украинская энергосистема высокотехнологична. Она вполне способна осуществлять контроль распределения энергии.

В то же время восстановительные работы на поврежденных предприятиях могут продолжаться до трех недель, по словам бывшего министра. Однако, насколько бы мощными удары ни были, автоматика энергосистемы точно сработает и блекаутов в целом по стране не будет.

Если не будет достаточно веерных, аварийных или экстренных отключений, начнет работу автоматическая частотная разгрузка. Она предполагает отключение потребителей без команды диспетчеров для того, чтобы сохранить энергосистему.

Несмотря на это, эксперт считает, что многие жители крупных городов будут вынуждены выехать в села или небольшие городки. Необходимо будет переждать кризисный период и найти альтернативные источники отопления.

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