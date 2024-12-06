В Раде появились 2 новых нардепа: кто они

В Верховной Раде появились два новых народных депутата. Говорится о Тамиле Ташевой и Богдане Лукашуке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

К теме Алена Шкрум слагает мандат: Рада поддержала решение депутата

Новые депутаты в Верховной Раде

Железняк сообщил, что Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу. Они официально вошли в состав Верховной Рады Украины. Сейчас в парламенте 401 народный депутат, хотя при полном созыве должно быть 450.

Тамила Ташева – бывшая представительница президента в Крыму. 26 ноября, ЦИК признала Ташеву избранной народным депутатом в партию "Голос". Уже 4 декабря Владимир Зеленский официально уволил ее с должности постоянного представителя президента в Крыму.

Ранее сообщалось, что Ташева якобы заменит Ивана Примаченко, который отказался от мандата. Впрочем, Железняк заявил, что она заменит Олега Макарова, который умер 29 октября.

Богдан Лукашук – бывший депутат Хмельницкого городского совета. Он работал заместителем председателя Хмельницкой РГА, баллотировался мэром Хмельницкого от "Батькивщины". Сейчас он стал нардепом от ВО "Батькивщина". Там он заменил Алену Шкрум, которая днями ранее сложила мандат.