Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

До теми Альона Шкрум складає мандат: Рада підтримала рішення депутатки

Нові депутати у Верховній Раді

Железняк повідомив, що Таміла Ташева і Богдан Лукашук склали присягу. Вони офіційно увійшли до складу Верховної Ради України. Нині в парламенті 401 народний депутат, хоча при повному скликанні має бути 450.

Таміла Ташева – колишня представниця президента у Криму. 26 листопада, ЦВК визнала Ташеву обраною народною депутаткою до партії "Голос". Вже 4 грудня Володимир Зеленський офіційно звільнив її з посади постійного представника президента в Криму.

Раніше повідомлялося, що Ташева буцімто замінить Івана Примаченка, який відмовився від мандату. Втім, Железняк заявив, що вона замінить Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Богдан Лукашук – колишній депутат Хмельницької міської ради. Він працював заступником голови Хмельницької РДА, балотувався мером Хмельницького від "Батьківщини". Нині він став нардепом від ВО "Батьківщина". Там він замінив Альону Шкрум, яка днями раніше склала мандат.