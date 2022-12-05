Мобилизация в России: в ВСУ объяснили, почему для Украины возросла угроза
После того как Россия объявила о так называемой частичной мобилизации, для Украины выросла угроза. В России мобилизовали более 300 тысяч человек.
Об этом в интервью в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, 310 тысяч мобилизованных в России увеличили угрозу для Украины.
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Новосозданные российские подразделения имеют лучший уровень подготовки
Сырский заявил, что благодаря мобилизованным Россия может создавать новые бригады и батальоны.
Такое количество (310 тысяч мобилизованных – 24 канал) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые прошедшие подготовку батальоны. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена,
– отметил он.
Кроме того, Сырский подчеркнул, что новосозданные российские подразделения имеют лучший уровень подготовки, чем те, которые были отправлены на фронт в первые дни полномасштабного вторжения.
В Минобороны заявили, что мобилизация не дала того эффекта, который ждал Кремль
- В отличие от Сырского в Минобороны Украины заявили, что так называемая частичная мобилизация россиян не дала таких результатов, на которые надеялось командование оккупантов.
- Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что "мобилизованные" имеют низкий уровень подготовки, поэтому потери среди личного состава увеличиваются.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 октября по 24 ноября в Украине погибло рекордное количество российских солдат – 17 470. Это даже больше, чем в первый месяц войны.
- Этот факт тоже может намекать на низкий уровень подготовки россиян. Впрочем, следует отметить, что большие потери оккупантов фиксировали во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
- На войне в Украине уже воюют почти 100 тысяч мобилизованных, значительная часть которых на Луганщине. Эксперты сообщали, что Россия не справилась с мобилизацией и бросает на фронт солдат без подготовки.