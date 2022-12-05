Мобилизация в России: в ВСУ объяснили, почему для Украины возросла угроза

После того как Россия объявила о так называемой частичной мобилизации, для Украины выросла угроза. В России мобилизовали более 300 тысяч человек.

Об этом в интервью в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, 310 тысяч мобилизованных в России увеличили угрозу для Украины.

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Новосозданные российские подразделения имеют лучший уровень подготовки

Сырский заявил, что благодаря мобилизованным Россия может создавать новые бригады и батальоны.

Такое количество (310 тысяч мобилизованных – 24 канал) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые прошедшие подготовку батальоны. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена,

– отметил он.

Кроме того, Сырский подчеркнул, что новосозданные российские подразделения имеют лучший уровень подготовки, чем те, которые были отправлены на фронт в первые дни полномасштабного вторжения.

В Минобороны заявили, что мобилизация не дала того эффекта, который ждал Кремль