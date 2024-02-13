В ВСУ опровергли информацию о российском ударе под Селидово по нашим бойцам

Россияне разгоняли вброс о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово. Александр Тарнавский опроверг фейк пропаганды Кремля.

Бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов о якобы потерях среди наших защитников в районе населенного пункта Селидово Донецкой области. Командующий ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что это – российская ИПСО.

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Что рассказал Тарнавский

Тарнавский в своих соцсетях предупредил о новой дезинформационной кампании оккупантов.

Внимание! Российская дезинформация! Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области. Это российская ИПСО,

– написал бригадный генерал.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" призвал украинцев доверять только официальным источникам информации.

Как объяснил Тарнавский, с помощью подобных вбросов россияне отвлекают внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении. По его словам, за минувшие сутки, 12 февраля, оккупанты потеряли на этом направлении 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5 по 11 февраля) – 2 947 человек.

Что произошло под Селидово

Бригадный генерал заявил, что в этот вторник, 13 февраля, захватчики обстреляли из "Ураганов" Покровский район Донецкой области. Утром примерно в 10:40 оккупанты ударили из РСЗО по поселению Цукурино.

Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома по улице Светлая и легковой автомобиль,

– заявил Тарнавский.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Россияне активно создают фейки