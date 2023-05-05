В ВСУ отреагировали на слова Пригожина о возможном выводе вагнеровцев из Бахмута

Глава ЧВК "Вагнера" угрожает, что якобы выведет своих наемников из Бахмута 10 мая. На его заявление, связанное с якобы "снарядным голодом", уже отреагировали в ВСУ.

Своим мнением по этому поводу поделился спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он объяснил, какую именно цель может преследовать Евгений Пригожин.

Здесь больше Пригожин заявил, что 10 мая вроде бы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "снарядного голода"

Пригожин жалуется, вагнеровцы – атакуют

По словам Сергея Череватого, Пригожин в течение месяцев разбрасывается эпатажными заявлениями. И делает он их для того, чтобы привлечь к себе внимание. Спикер Восточной группировки войск считает, что на это у "повара Путина" две причины:

наемники у Пригожина заканчиваются;

продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве России.

За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они терпят большие потери,

– говорит Череватый.

Он подчеркнул, что у вагнеровцев не столько "снарядный голод", сколько человеческий.

Череватый заметил, что минобороны России не оказывает вагнеровцам помощь в том объеме, которого они требуют. Так что Пригожин действительно может "искать причины, чтобы уйти". В то же время следует понимать, что нытье не означает, что наемники не атакуют.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что в Бахмуте до сих пор идут тяжелые бои. И что вагнеровцы продолжают идти в атаку. Только за минувшие сутки зафиксировали 43 боестолкновения, а также 520 обстрелов вооружением разного калибра.

Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая,

– подчеркнул Череватый.

С чего все началось