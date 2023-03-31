В ВСУ подтвердили использование Украиной авиабомб JDAM против россиян

Воздушные силы ВСУ также используют бомбы JDAM против российских оккупантов. Они способны поражать цели на расстоянии 72 километра.

Эту информацию подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сверхвысокоточное оружие

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но сверхвысокоточные", – рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

Что известно о предоставлении бомб

В феврале 2023-го в Bloomberg обнародовали информацию, что США передадут Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наведением, известную как JDAM-ER. Она сможет поражать цели на расстоянии 70–72 километра.

Пентагон тогда официально не признал, что посылает модифицированную версию боеприпасов Joint Direct Attack Munition компании Boeing. В Минобороны США заявили, что отправят "высокоточные воздушные боеприпасы" в рамках пакета стоимостью 1,85 миллиарда долларов, объявленного 21 декабря.

JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переработать на всепогодные корректируемые боеприпасы. Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, что позволяет повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, который имеет управляемое оперение – оно позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.