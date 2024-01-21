"Дикими силами пытаются прорваться": в ВСУ показали один из самых больших штурмов Авдеевки

Авдеевка остается одной из самых горячих точек фронта. Враг не перестает атаковать город. оккупанты пытаются прорвать оборону.

Воины заявили, что им удалось снять исторические кадры. Это было одно из величайших сражений современности.

Обратите внимание Не хотим шокировать, но это война: 47 ОМБр показала кадры реального боя в районе Авдеевки (18+)

В ВСУ рассказали уникальные детали о ситуации в Авдеевке

В ВСУ рассказали, что ситуация существенно усложнилась 10 октября 2023 года. С тех пор оккупанты пытаются дикими силами прорвать линию обороны.

Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг безумными, просто дикими силами пытается проломить нашу линию обороны,

– говорится в сообщении.



В ВСУ показали один из самых больших штурмов Авдеевки: смотрите видео

Попытки врага взять город штурмом фактически не прекращаются. Авианалеты длятся ежедневно. Не бывает перерывов и в контактных боях. Сейчас рядом с Авдеевкой проходят одни из самых масштабных битв века.

В ВСУ рассказали, что во время атак оккупанты применяют на поле боя такое количество техники, которое в XXI веке не применяла еще ни одна страна ни в одном из конфликтов.

Штурм, который удалось снять, состоялся в конце октября 2023 года. Украинские герои крепко держат оборону. Врагу наносят колоссальные потери. Оккупантам не оставляют никаких шансов реализовать свои планы. В ВСУ отметили: борьба продолжается, а "империя" должна распастись.