Какая ситуация на подступах к Херсону: в ВСУ поделились актуальной информацией

В ВСУ рассказали о ситуации на юге по состоянию на 24 октября. Российские оккупанты активизировали дистанционную борьбу.

В ОК "Юг" в эфире телемарафона рассказали, что оккупанты даже пытаются испытывать продвижение своих подразделений в направлении ВСУ. В то же время несут потери и возвращаются на свои позиции.

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Кроме того, оккупанты запускают авиацию. Враг пытается разведать ситуацию. За свое "чрезмерное любопытство" оккупанты уже поплатились очередным БпЛА "Орланом" и 3 вертолетами.

На юге противник активизирует дистанционную борьбу. Пытается даже испытывать продвижение своих подразделений в направлении ВСУ. Однако оккупанты получают огненное поражение и с потерями возвращаются на свои позиции, а затем запускают авиацию,

– говорится в сообщении.

Кроме того, российские захватчики переформатируют свои подразделения. Враг пытается перепрофилировать логистику. Оккупанты снова потеряли 3 склада с боеприпасами.

Захватчики переформатируются и пытаются сделать из Херсона форпост. Кроме того, оккупанты готовятся к провокациям. Для этого они переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в квартиры местных жителей, выехавших в эвакуацию.

Что происходит на Херсонщине

Украинские защитники уверенно идут вперед, освобождая от оккупантов города и села. По состоянию на 24 октября в ВСУ сообщили, что в Херсонской области удалось освободить уже 90 населенных пунктов. В них проживают более 12 тысяч человек.

Кроме того, в Херсон регулярно наведывается "хлопок". Он регулярно прихватывает с собой оккупантов.

Между тем еще живые захватчики разворовывают все, до чего могут дотянуться.

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