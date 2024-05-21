ВСУ показали эффектную работу вертолетов: на что способны эти мощные машины

Украинская 16 авиационная бригада продемонстрировала подготовку к бою вертолета Ми-24ВП. Это первое с начала полномасштабного вторжения свидетельство применения этих летательных аппаратов украинскими защитниками.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что несмотря на "почтенный" возраст этих вертолетов – им уже примерно 50 лет – это очень хорошие машины. Хотя их невозможно модернизировать, они имеют очень важные и эффективные механизмы.

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Речь идет о двуствольной автоматической авиационной пушке ГШ-23, которая применяется на этих вертолетах.

Его экипаж состоит из 3 человек: оператора, летчика и техника. Однако техников не всегда берут в воздух, ведь если возникают проблемы, то они всегда погибают, в то время как летчикам удается катапультироваться.

Этих машин не много на вооружении в Украине. Они используются в армейской авиации Сухопутных войск,

– объяснил летчик-инструктор.

Ми-24ВП Серийное производство этих вертолетов началось в 1984 году. Их важная особенность – наличие подвижной пушечной установки НППУ-24 с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23Л. Кроме того, Ми-24ВП вероятно способен применять ракеты "воздух – воздух" Р-60М, которые могут нейтрализовать воздушные цели на малых дальностях.

Летят "в метре над подсолнухами"

Также украинские летчики продемонстрировали эффектное видео с тренировки вертолетов Ми-8, которые летят очень низко и осуществляют обстрел.

Они летят, как говорят в авиации, "в метре над подсолнухами". Это предельно малая высота – 3 – 4 метра от земли. На этой высоте ни один локатор зенитно-ракетного комплекса борт не видит. Далее, чтобы провести отстрел ракет, поднимается вертолет и происходит кабрирование – это подъем "носа" вертолета. При этом возникает определенный угол стрельбы и отстреливаются неуправляемые авиационные ракеты. Они летят 7 – 8 километров – это такой "летающий "Град",

– отметил Роман Свитан.

Ми-8 после этого уходят снова "в метре над подсолнухами", отстреливая тепловые ловушки, на точку перезарядки. Там их снова заряжают ракетами, заливают горючим и они, не доходя 7 – 8 километров до линии боестолкновения (вражеские ПЗРК работают на расстоянии 5 километров), возвращаются выполнять боевую задачу.

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