ВСУ первые прокомментировали "исчезновение" российских бомбардировщиков после взрыва в Дягилево
После "хлопка" 5 декабря с российского аэродрома Дегиляево в Рязанской области внезапно "исчезли" вражеские бомбардировщики. В ВСУ не обошли вниманием это событие.
В Вооруженных Силах Украины даже объяснили причины того, почему так произошло. В частности, виной "исчезновения" бомбардировщиков является низкий уровень подготовки россиян.
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Что говорят в ВСУ
В ВСУ отметили, что с аэродрома "исчезли" бомбардировщики, которые оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, еще один самолет получил повреждения.
Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала в России.
– заявили в ВСУ.
"Хлопок" посетила российские аэродромы
- 5 декабря в Саратовской области прогремели взрывы на аэродроме "Энгельс". Россияне убеждены, что туда прилетел беспилотник, повредивший два бомбардировщика Ту-95.
- Также неспокойно было и на военном аэродроме Дягилево недалеко от Рязани. Экстренные службы России сообщили, что там произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- Впоследствии "хлопок" случился на аэродроме в Курской области.
- Все эти аэродромы россияне используют для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.
- Украина не признает свою причастность к взрывам, но Россия прямо обвиняет наше государство. Международные партнеры осторожны в своих комментариях, правда, в США заявили, что не поощряют удары по территории Украины, но не запрещают их.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что количество подобных случаев будет только расти. По словам Подоляка, на этом фоне оказывается, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. также он подчеркнул, что Россия из-за санкций не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.