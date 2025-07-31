Несмотря на российские информационные манипуляции, Часов Яр в Донецкой области остается под контролем украинских военных. Однако противник продолжает штурмовые действия, в частности с привлечением техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В частности, город удерживает 24 ОМБр имени короля Даниила – несмотря на постоянные попытки оккупантов продвинуться.

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Захватили ли россияне Часов Яр?

Сухопутные войска ВСУ опровергли российский фейк об оккупации города Часов Яр Донецкой области.

В течение 27 – 29 июля противник в светлое время суток осуществлял демонстративные действия в различных локациях населенного пункта. По информации защитников, за участие в подобных "акциях" оккупантам предлагают поощрение – краткосрочный отпуск.

В частности, россияне устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который уже длительное время не находится под контролем украинских сил, а также на территории района Северный. Перед тем, как выставить флаг в районе Шевченко, враг нанес удар по позициям Сил обороны из артиллерии.

Российский триколор в Часовом Яре / Фото 11 АК

Такие "перформансы" российских солдат проводились под видеосъемку и, вероятно, являются элементом внутренней пропаганды,

– говорится в сообщении 11 АК.

Уже 30 июля, с 5:00 до 9:00, противник предпринял попытку штурма украинских позиций двумя группами по 6 военнослужащих. Днем оккупанты также привлекли две боевые бронированные машины.

Однако штурм, в котором участвовали по меньшей мере три женщины, был остановлен на восточных окраинах Часового Яра – в районе Северный. Техника была уничтожена, а личный состав, пытавшийся укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери.

Напомним, 31 июля Силы обороны Юга опровергли фейк об оккупации поселка Каменское Запорожской области. Ситуация на направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной, но на северной и северо-восточной окраинах населенного пункта до сих пор есть украинские позиции.