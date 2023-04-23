Оккупанты могут снова штурмовать Угледар: в ВСУ объяснили тактику врага

Россия использует тактику выжженной земли, чтобы украинские военные не могли удерживать оборону. Соответствующую тактику россияне используют на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Алексей Дмитрашковский, руководитель объединенного прессцентра Сил бороны Таврического направления, в эфире телемарафона предположил, что Россия может восстановить наступление на Угледар, пишет 24 Канал. Об этом свидетельствует именно тактика выжженной земли, когда оккупанты уничтожают жилые дома, чтобы усложнить ведение обороны для украинских сил.

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Россия пытается усложнить для украинских сил ведение обороны

По его словам, на 23 апреля на Угледарском направлении не ведутся активные боевые действия, кроме обстрелов.

Можно сказать, что враг, скорее всего, в ближайшее время предпримет штурмовые действия в этом районе,

– сказал он.

Алексей Дмитрашковский выразил свое мнение о том, что Россия, понеся большие потери в личном составе на Авдеевском и Марьинском направлениях, сосредоточит внимание на Угледарском направлении.

Он отметил, что Россия панически боится контрнаступления Сил обороны Украины. Оккупантов пугает западное вооружение, которое получает Украина.

Карта боевых действий под Угледаром

Что известно о боях за Угледар