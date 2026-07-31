Изменения в системе мобилизации уже дали результат: показатели укомплектования выросли на 16%, – Шевцова

В Вооруженных силах Украины продолжаются изменения в сфере мобилизации и работы с личным составом. Одним из ключевых направлений является обновление принципов управления.

Об этом рассказала советник Командования Сухопутных войск Елена Шевцова. По ее словам, акцент был сделан не на отдельных кампаниях или разовых решениях, а на изменении самих принципов управления.

Как меняется мобилизация?

Елена Шевцова рассказала, что в ВСУ внедрили новую систему планирования мобилизационных задач по принципу "снизу вверх", согласно которой потребность сначала формируют воинские части с учетом оперативной обстановки, затем ее согласовывают с ТЦК и оперативными командованиями, после чего Командование Сухопутных войск обобщает данные и направляет их в Генеральный штаб для определения плановых задач.

Такой механизм обеспечил формирование показателей на основе фактической потребности войск и реальных возможностей системы комплектования, что повысило эффективность мобилизационного планирования и комплектования воинских частей,

– рассказала советник.

Представительница Командования Сухопутных войск также подчеркнула изменения в кадровой политике. По ее словам, отбор руководителей ТЦК больше не ограничивается формальными назначениями. Вместо этого применяется комплексный подход, который предусматривает оценку кандидатов, прохождение полиграфа, работу аттестационных комиссий, испытательный срок, обновление руководящего состава и повышение уровня профессиональной подготовки. Это часть подхода, в котором качество управления начинается с качества людей, принимающих решения.

Также, по словам советницы, в ВСУ усилили контроль за работой военно-медицинских комиссий, деятельностью операторов системы "Оберег" и взаимодействием с правоохранительными органами.

Кандидаты на должности операторов проходят проверку с использованием полиграфа. Создана группа внутреннего мониторинга доставки полицией нарушителей мобилизационного законодательства и контроля за их дальнейшим призывом. Также расширено взаимодействие с правоохранительными органами по предотвращению и выявлению коррупционных правонарушений,

– подчеркнула Елена Шевцова.

Она отметила, что внедренные изменения уже дали результат, в частности способствовали улучшению показателей комплектования боевых подразделений.

Выросли показатели прямого комплектования боевых частей, улучшилась эффективность взаимодействия с Национальной полицией Украины, общие показатели выполнения мобилизационных задач даже в условиях сокращения доступного человеческого потенциала увеличились на 16% по сравнению с предыдущим периодом, что дало преимущество нашей армии непосредственно на поле боя,

– отметила Шевцова.

Советник Командования Сухопутных войск подчеркнула, что это не означает полного решения всех проблем, однако свидетельствует о способности системы реагировать на вызовы не только кадровыми решениями, но и, прежде всего, путем изменения самих процессов.