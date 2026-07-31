Про це розповіла радниця Командування Сухопутних військ Олена Шевцова. За її словами, акцент зробили не на окремих кампаніях чи разових рішеннях, а на зміні самих принципів управління.

Як змінюється мобілізація?

Олена Шевцова розповіла, що у ЗСУ запровадили нову систему планування мобілізаційних завдань за принципом "знизу вгору", за якою потребу спочатку формують військові частини з урахуванням оперативної обстановки, далі її погоджують із ТЦК та оперативними командуваннями, після чого Командування Сухопутних військ узагальнює дані та подає їх до Генерального штабу для визначення планових завдань.

Такий механізм забезпечив формування показників на основі фактичної потреби військ і реальних спроможностей системи комплектування, що підвищило ефективність мобілізаційного планування та комплектування військових частин,

– розповіла радниця.

Представниця Командування Сухопутних військ наголосила і на змінах у кадровій політиці. За її словами, відбір керівників ТЦК більше не обмежується формальними призначеннями. Натомість застосовується комплексний підхід, який передбачає оцінювання кандидатів, проходження поліграфа, роботу атестаційних комісій, випробувальний термін, оновлення керівного складу та підвищення рівня професійної підготовки. Це є частиною підходу, у якому якість управління починається з якості людей, які приймають рішення.

Також, за словами радниці, у ЗСУ посилили контроль за роботою військово-лікарських комісій, діяльністю операторів системи "Оберіг" та взаємодією з правоохоронними органами.

Кандидати на посади операторів проходять перевірку із застосуванням поліграфа. Створено групу внутрішнього моніторингу доставлення поліцією порушників мобілізаційного законодавства і контролю їх подальшого призову. Також розширено взаємодію з правоохоронними органами щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень,

– наголосила Олена Шевцова.

Вона зауважила, що впроваджені зміни вже дали результат, зокрема сприяли покращенню показників комплектування бойових підрозділів.

Зросли показники прямого комплектування бойових частин, покращилася ефективність взаємодії з Національною поліцією України, загальні показники виконання мобілізаційних завдань навіть в умовах скорочення доступного людського потенціалу збільшилися на 16% у порівнянні з попереднім періодом, що дало перевагу нашому війську безпосередньо на полі бою,

– вказала Шевцова.

Радниця Командування Сухопутних військ наголосила, що це не означає повного вирішення всіх проблем, однак свідчить про здатність системи реагувати на виклики не лише кадровими рішеннями, а й насамперед через зміну самих процесів.