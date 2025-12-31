Почти 100 часов без света: в Вышгороде Киевской области вернули свет после массированной атаки

На Киевщине продолжается ликвидация последствий вражеских атак. Энергетики стабилизировали ситуацию с энергоснабжением и заживили Вышгород, который находился без света почти четверо суток.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Что известно о возвращении света в город?

После почти 100 часов обесточивания в Вышгороде полностью восстановили электроснабжение для всех жителей. Из-за значительных повреждений подстанции работы продолжались четверо суток непрерывно, днем и ночью. В результате свет вернули более чем в 9 тысяч семей.

Всего в течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356,5 тысяч семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак.

В то же время восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями. На левобережье области временно применяют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура оживлена. Работают системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и пункты несокрушимости.

