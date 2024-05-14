В YASNO назвали причину отключения света: есть ли уже графики

В ряде областей Украины вечером 14 мая начали вводить аварийные графики отключения света. В компании YASNO отметили, что эти действия являются вынужденной мерой.

Стоит отметить, что сначала стало известно об отключении света во Львовской, Сумской и Ивано-Франковской областях. Однако впоследствии перечень областей с аварийными отключениями значительно расширился.

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YASNO объяснила, с чем связаны аварийные отключения

В YASNO отметили, что Укрэнерго вводит экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. Представители компании отметили, что это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России на энергетические объекты Украины.

К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы,

– объяснили в YASNO.

В компании призвали украинских граждан набраться терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

YASNO также напомнила, что если по адресу исчезло электроснабжение, то граждане могут быстро просмотреть статус отключений в чатботах компании: в вайбере или в телеграмме.

Кроме того, компания отметила, что на главной странице их сайта можно нажать на раздел "Возможные отключения", выбрать свой регион и там сразу поступит уведомление со статусом отключений: экстренные или стабилизационные.

В YASNO призвали украинцев держаться и попросили клиентов в других регионах экономно потреблять электроэнергию.

Что известно об аварийных отключениях по Украине

Компания Укрэнерго 14 мая объявила, что графики аварийные отключения вводят во всех областях нашего государства. Причиной этого решения стал значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания.

В компании отметили, что с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. В то же время 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.

Аварийные отключения света также ввели и в Киеве. Глава КГВА Сергей Попко отметил, что объемы отключений в столице Украины незначительны и составляют около 10% потребителей. Отключения будут введены в действие ориентировочно до 23:00 этих суток.