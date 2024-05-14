В YASNO назвали причину отключения света: есть ли уже графики
В ряде областей Украины вечером 14 мая начали вводить аварийные графики отключения света. В компании YASNO отметили, что эти действия являются вынужденной мерой.
Стоит отметить, что сначала стало известно об отключении света во Львовской, Сумской и Ивано-Франковской областях. Однако впоследствии перечень областей с аварийными отключениями значительно расширился.
К теме В Украине возможны тяжелые периоды из-за дефицита света: в Минэнерго сказали, когда именно
YASNO объяснила, с чем связаны аварийные отключения
В YASNO отметили, что Укрэнерго вводит экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. Представители компании отметили, что это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России на энергетические объекты Украины.
К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы,
– объяснили в YASNO.
В компании призвали украинских граждан набраться терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
YASNO также напомнила, что если по адресу исчезло электроснабжение, то граждане могут быстро просмотреть статус отключений в чатботах компании: в вайбере или в телеграмме.
Кроме того, компания отметила, что на главной странице их сайта можно нажать на раздел "Возможные отключения", выбрать свой регион и там сразу поступит уведомление со статусом отключений: экстренные или стабилизационные.
В YASNO призвали украинцев держаться и попросили клиентов в других регионах экономно потреблять электроэнергию.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.
Что известно об аварийных отключениях по Украине
- Компания Укрэнерго 14 мая объявила, что графики аварийные отключения вводят во всех областях нашего государства. Причиной этого решения стал значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания.
- В компании отметили, что с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. В то же время 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.
- Аварийные отключения света также ввели и в Киеве. Глава КГВА Сергей Попко отметил, что объемы отключений в столице Украины незначительны и составляют около 10% потребителей. Отключения будут введены в действие ориентировочно до 23:00 этих суток.