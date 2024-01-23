На Закарпатье во двор депутата бросили гранату: за дело взялась полиция
Источник:ГУНП в Закарпатской области
Во двор местного депутата в Закарпатской области неизвестные бросили гранату. На место вызова сразу прибыла полиция.
Инцидент произошел около 4 часов утра 23 января в Мукачево. В настоящее время устанавливают все детали этого инцидента.
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Неизвестные бросили гранату во двор депутата
В полиции сообщили, что на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" от одного из объектов, а именно из частного дома в Мукачево. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили, что сигнал тревоги поступил с территории дома, хозяином которого является депутат Закарпатского областного совета.
Как выяснилось, на тревожную кнопку нажал охранник, услышавший взрыв. К счастью, никто не пострадал в результате взрыва.
На место событий дополнительно прибыли следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления полиции и криминалистическая лаборатория ГУНП в Закарпатской области.
Кто бросил гранату на территорию дома, где живет депутат, пока неизвестно. Полиция устанавливает всех причастных к происходящему. Следователи квалифицируют события по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва.
Во двор депутата бросили гранату / Фото ГУНП в Закарпатской области
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