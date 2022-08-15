Появилось видео момента взрыва мины в Затоке

На известном курорте Затока в Одесской области прямо у берега взорвалась мина. К сожалению, не обошлось без жертв, также есть раненый.

В сети обнародовали кадры взрыва мины. На видео можно увидеть, как взрывная волна поднимает в небо толщу воды.

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Выглядит это жутко. Более того, по данным спикера главы Одесской ОВА Сергея Братчука, погибли два человека, а один человек получил ранения.

"Общественное" сообщает, что на мине взорвались двое строителей. По информации Белгород-Днестровского горсовета, взрыв произошел на базе отдыха "Рута".

В Затоке взорвалась мина: смотрите видео

На Одесских пляжах запрещено купаться

Как известно, Одесская ОВА и мэрия Одессы решили не открывать морские пляжи. Глава Одесской ОВА Максим Марченко объяснил причину такого решения тем, что существует минная опасность вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

Из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди (в этом году – 24 канал) гибнут от вражеских мин, выбрасываемых на побережье. Главная наша задача – сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому с Одесским городским советом приняли решение не открывать пляжи,

– отметил Марченко.

Отметим, что еще в июне на одном из пляжей Грибовки Одесской области взорвался мужчина. 11 июня, несмотря на запрет, он отправился отдыхать на пляж с семьей. Мужчина решил проверить глубину воды, но натолкнулся на российскую мину. К сожалению, случай окончился трагедией.

Впоследствии стало известно, что трагедия произошла с семьей внутренних переселенцев из Донецкой области. Также трагический момент попал на видео. Еще одному мужчине чудом удалось выжить.

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