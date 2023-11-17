На Запорожье простились со спасателями, погибшими в результате обстрела России

Россия постоянно кроет огнем прифронтово Запорожье и область. В частности, 15 ноября от вражеского обстрела погибли два спасателя, а уже 17 ноября с ними попрощались.

В Запорожье 17 ноября простились со спасателями, погибшими в результате обстрела России. Им был 31 и 34 года.

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Война забирает лучших

Виталию Накарякову было всего 31 год. Его коллеге и буду собрать Сергею Дорогокупли – 34. Они погибли от вражеских ракетных обстрелов 15 ноября. Россияне повторно обстреляли место, зная, что на том месте работают спасатели.

Глава Запорожской ОВА назвал погибших "воинами без оружия" и подчеркнул, что они навсегда останутся в наших сердцах.

Невероятная боль утраты. Трудно отдавать себе отчет, что война забирает лучших,

– написал он.

Вечная память погибшим.

Враг 15 ноября ударил по Запорожью

Российские захватчики трижды ударили по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В частности, враги снова убили и ранили мирных жителей. Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что Россия атаковала регион утром 15 ноября.

Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения удара.

Тогда стало известно о том, что семь человек были ранены, а впоследствии появилась информация и о погибших спасателях.

выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших.