В Запорожье прогремела серия взрывов

Поздно вечером 24 сентября на территории Запорожской области прогремели взрывы. Россияне атаковали управляемыми авиабомбами.

О взрывах, которые слышали там, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога, поэтому советуем находиться в укрытиях до окончания опасности.

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В Запорожье слышали взрывы

В 21:22 на территории Запорожской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о пуске управляемой авиационной бомбы и угрозе там. Об этом подчеркивал и начальник местной ОВА. В 21:32 там услышали взрывы.

Взрывы в Запорожской области,

– сообщил Федоров.

По состоянию на данный момент никакой информации от местных властей относительно возможных последствий взрыва не было обнародовано. Очевидно, детали станет известно несколько позже.

Обновлено. В 21:52 на территории Запорожской области прогремели повторные взрывы. "В Запорожье были слышны повторные звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного", – пишут журналисты. Через мгновение громкие звуки слышали в третий раз.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, Россия нанесла по городу удары 22 и 23 сентября таким же вооружением, это стало первым случаем, когда кафиры сбросили на город КАБы. В Институте изучения войны отметили, что это новое опасное развитие российских возможностей в применении управляемых авиабомб.