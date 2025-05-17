В Запорожье и в окрестностях прогремели взрывы

Вечером 17 мая Россия запустила по Украине ударные дроны. В Запорожье слышали взрывы.

Воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА была объявлена ​​в Запорожской области в 19:27, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 19:29 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что в регионе работают силы ПВО по российским дронам. Он призвал украинцев оставаться до отбоя в укрытиях.

В 19:32 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" находятся на севере Запорожской области и двигаются по курсу на Запорожье.

Напомним, что утром 17 мая Россия ударила "Ланцетом" по рейсовому микроавтобусу вблизи Белополья Сумской области. В результате атаки погибли 9 человек, среди них супруги Елены Евтушенко и Игоря Василиса.

Трагедию прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что этот удар произошел на следующий день после прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Макрон убежден, что Трамп "отреагирует на цинизм Путина".