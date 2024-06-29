В Запорожье мощный взрыв: в Украине угроза баллистики

Днем, 29 июня, россияне атаковали восточные области нашего государства баллистикой. К сожалению, в результате этого мощный взрыв прогремел в Запорожье.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Перед этим Воздушные силы сообщали об опасности.

Смотрите также Ракета попала в считаных метрах: как выглядит второй день рождения обычных жителей

В Запорожье прогремел мощный взрыв

Ориентировочно в 14:25 раздался сигнал воздушной тревоги для Запорожья и области. Через несколько минут в воздушных силах уточнили информацию об угрозе баллистического вооружения с востока. К сожалению, уже в 14:31 жители города услышали громкий звук.

В Запорожье раздались звуки взрывов,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

Как сообщают мониторинговые каналы, враг запустил баллистику в сторону прифронтовых областей с территории Ростовской области. Пока угроза продолжается для областей, в которых объявлена ​​воздушная тревога.

По предварительной информации, российские захватчики для удара по городу использовали "Искандер-М". Также есть информация, что атаковали с территории Таганрога в России.

Исполняющая обязанности городского главы Регина Харченко в своем телеграм-канале также подтвердила соответствующую информацию о взрыве. Чиновница призвала всех горожан не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти вПрисоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Напомним, что в ночь на 22 июня жители Запорожской области также слышали взрывы. Глава ОВА Иван Федоров рассказал, что враг попал в объект энергетической инфраструктуры в области. Там произошел пожар и есть повреждения. В Укрэнерго сообщали, что в результате атаки ранены два энергетика. Их госпитализировали в больницу.