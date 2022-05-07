В Запорожье обнаружили российского летчика, которого подозревают в шпионаже

Российскому летчику удалось заехать в Украину и прибыть в Запорожье. Вражеского диверсанта удалось обнаружить и задержать.

Пока на Запорожье продолжаются бои с российскими оккупантами, в самом областном центре враг пытается вести подрывную деятельность. Враг рассчитывает на своих шпионов и диверсантов, которые сообщают о ситуации в городе и регионе.

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Выявление диверсанта

Как сообщили в Запорожской ОВА, в городе был обнаружен российский летчик. Правоохранители подозревают мужчину в шпионаже.

В частности, собранная информация свидетельствует о том, что ему удалось проникнуть на территорию Украины для проведения разведывательно-диверсионных операций. Кроме того, россиянин мог корректировать вражеский огонь.

Ситуация на линии фронта: коротко о последних событиях

Ранее звучала информация о том, что ВСУ удалось подбить "Адмирала Макарова" вблизи острова Змеиный. Американские разведчики заявили, что пока не могут подтвердить эти данные.

Умелые украинские герои продолжают активно лишать россиян средств проведения аэроразведки. Еще 14 вражеских БПЛА "Орлан" уже никогда не смогут совершить вылет для наблюдения за позициями бойцов ВСУ.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине очередную военную помощь. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Что точно будет включать новый пакет помощи, пока не сообщается, чтобы не делать легче жизнь россиянам. Кроме того, Байден попросил Конгресс США увеличить финансирование военной помощи для Украины.

Сутки 6 мая в зоне ООС снова были очень "горячими". Российские оккупанты 8 раз осуществляли наступление на позиции ВСУ. Наши герои справились со всеми выпадами врага и нанесли ему очередные потери.

В скором времени Украина получит от США партию беспилотников-камикадзе Switchblade. Эти мобильные дроны можно носить даже в рюкзаке, они предназначены для уничтожения боевой техники. Минобороны США подписало контракт на их изготовление, сумма договора составила более 17 миллионов долларов. Наши воины уже показали, как мастерски умеют орудовать ударным беспилотником – оккупанты разбегались так быстро, что могли бы установить рекорд по легкой атлетике.

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